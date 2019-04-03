В Черном море потушили второй горящий танкер

На судне Маэстро в Черном море потух пожар, который продолжался более месяца. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

"Горение вчера прекратилось в 18:50, это был последний очаг", - сказал собеседник агентства.

Рядом с танкерами сейчас находится судно Росморречфлота, которое обеспечивает их безопасность. "Ждем от судовладельца дальнейших решений", - добавили в пресс-службе.

На прошлой неделе прекратился пожар на другом судне - Канди.

Напомним, пожар на танкерах Maestro и Candy, принадлежащих турецкой компании, возник 21 января в районе Керченского пролива. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки сжиженного газа с одного судна на другое. С 32 моряков удалось спасти 12, среди них граждане Турции и Индии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net