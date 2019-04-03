Лента RSS
Подписаться на ленту
04 марта 2019, понедельник, 11:36
+7°C
Завтра +6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
04. 03. 2019

В Сирии готовятся к штурму последней деревни ИГИЛ

Боевики "Исламского государства" готовится к обороне последнего подконтрольного населенного пункта в Сирии - деревни Багуз на границе с Ираком, сообщает Reuters.

Отмечается, что сирийские войска при поддержке США полностью блокировали эту деревню и готовятся к ее штурму. Боевики минируют подходы к ней и расширяют сеть тоннелей для передвижения под землей. Точных данных о том, сколько террористов укрываются в Багузе, нет. Союзники сообщают, что у исламистов на исходе продовольствие и боеприпасы.

Взятие Багуза будет означать полное освобождение Сирии от "халифата", который в 2014 году контролировал треть территории Сирии и Ирака. И станет сигналом к выводу американских войск из этой страны, о чем объявил Дональд Трамп. 

Специалисты в области безопасности предупреждают, что освобождение Сирии от ИГИЛа не означает его разгром. Исламисты уходят в подполье и мигрируют в другие страны Африки и Азии. 

Ранее в феврале бойцы вооруженной коалиции Силы демократической Сирии взяли под контроль последний форпост ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Моя супер способность - знать, когда надо кивнуть в разговоре, который я не слушаю.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.