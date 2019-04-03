Погода на неделю: до +14 градусов, дожди

В Украине в течение рабочей недели, 4-7 марта, пройдут дожди, также ожидается переменная облачность. Об этом информирует Укргидрометцентр.

В понедельник, 4 марта, сухо будет только на юге страны. На востоке Украины также прогнозируют мокрый снег. На западе днем воздух прогреется до +11 +14 градусов, на севере ожидается 6-9 градусов тепла, на юге +7 +11 градусов. В центре страны днем столбики термометра поднимутся до 7-10 градусов тепла, в восточных областях - до 4-6 градусов тепла.

В Киеве в понедельник пройдет дождь, днем воздух прогреется до 7-9 градусов тепла, ночью ожидается от -1 до +1 градуса.

Во вторник, 5 марта, осадки ожидаются на западе, севере Украины, в остальной части страны будет облачно. На западе днем воздух прогреется до 7-11 градусов тепла, на севере и в центре до 6-10 градусов тепла, на востоке - 5-9 градусов тепла, на юге +10 +16 градусов.

В Киеве во вторник также пройдет дождь, днем прогнозируют 7-9 градусов тепла, ночью - 2-4 градуса тепла.

В среду, 6 марта, дождь пройдет на западе, юге, а также в Запорожской области. На остальной территории страны ожидается переменная облачность.

На западе днем до 5-11 градусов тепла, на севере страны - 5-9 градусов, в центре - от 7 до 11 градусов тепла, на востоке -5-9 градусов тепла, на юге от 10 до 14 градусов тепла.

В Киеве в среду будет сухо, температура днем - 7-9 градусов, ночью - 2-4 градуса тепла.

В четверг, 7 марта, по всей территории страны будет сухо, ожидается переменная облачность. На западе днем воздух прогреется до 10-15 градусов тепла, на севере - 6-9 градусов тепла, в центре днем ожидается 7-11 градусов тепла, на востоке 3-10 градусов тепла, на юге - 9-12 градусов тепла.

В Киеве в четверг без осадков, днем 7-9 градусов тепла, ночью - от -1 до 1 градуса.

Напомним, в Украине на 8 марта будет дополнительный выходной в честь Международного женского дня.

Также в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте.

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Источник: korrespondent.net