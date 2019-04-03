Порошенко заработал почти миллиард за первые два месяца 2019

Президент Петр Порошенко задекларировал 856,4 млн гривен за первые два месяца 2019 года. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

1 февраля - 1 марта Порошенко задекларировал 280,4 млн гривен доходов: 169,6 млн дивидендов от публичного акционерного общества Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Прайм Эссетс Кэпитал, 2,1 млн процентов от Международного инвестиционного банка (МИБ), 104,1 млн возврата Министерством финансов стоимости приобретения облигаций внутреннего государственного займа и 4,6 млн инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ.

В начале января Президент задекларировал 576 млн гривен доходов: 548,7 млн дивидендов от Rothschild Trust, 26,2 млн дивидендов от Прайм Эссетс Кэпитал и 1,1 млн процентов от вкладов в МИБ.

В то же время его январские декларации могли относиться как к доходу за 2018, так и за 2019 год, поскольку существенные изменения в имущественном состоянии декларируются в десятидневный срок с момента их получения.

В зависимости от того, к какому году они относятся, доход Порошенко за 2018 составит не менее 754 млн гривен, что в 46 раз больше его дохода за 2017 год, либо превысит 1,3 млрд гривен, что в 80 раз больше задекларированных им за 2017 год 16,3 млн гривен.

Полную декларацию о доходах за 2018 год Порошенко обязан подать до 31 марта включительно.

Как сообщалось, Порошенко указал в декларации новые 15 млн грн дохода. Президент указал 15 млн гривен дохода в виде дивидендов от своего инвестиционного фонда Прайм Эссетс Кэпитал.

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Источник: korrespondent.net