В Сумской области работники казенного завода Звезда перекрыли трассу государственного значения Киев – Москва, требуя выплаты задолженности по заработной плате. Об этом сообщает местное издание Шостка News в понедельник, 4 марта.

Отмечается, что долг по заработной плате на предприятии составляет 21 млн гривен.

"Предприятие фактически не работает, не выпускает никакой продукции. Проблемы заводчан неоднократно выносились на рассмотрение сессии городского совета, ими проникались политики, депутаты. Люди перекрывали дороги и писали многочисленные обращения. Но все усилия были тщетны", – говорится в сообщении.

В свою очередь региональное управление Нацполии сообщает, что перекрытие дороги проиходит в городе Кролевец при участии одного из кандидатов в призиденты. Количество протестующих в полиции оценили в 70 человек. При этом порядок на месте обеспечивают около 60 правоохранителей.

Отметим, что шосткинский завод Звезда – старейшее предприятие-производитель боеприпасов на территории Украины. На нем выпускают порох и заряды к артиллерийским орудиям, стрелковому и охотничьему оружию. Завод входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Cмотрите фотогалерею: На Сумщине работники казенного завода перекрыли трассу

Ранее в городе Гадяч бывшие работники местного предприятия Гадячсыр на три дня частично перекрыли дороги из-за невыплаты им зарплаты.

А до этого во Львовской области протестующие шахтеры перекрыли дорогу на Польшу.

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Источник: korrespondent.net