Большинство украинцев чувствуют ухудшение уровня жизни - опрос

Две трети украинцев считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, а каждый пятый считает, что в правильном. Количество последних с начало года выросло с 14 до 21 %. Такие результаты опроса, проведенного в феврале 2019 года, в понедельник, 4 марта, обнародованы на сайте социологической группы Рейтинг.

Отмечается, что 60% опрошенных почувствовали ухудшение экономического положения в стране.

"Только 10% считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшилось, 60% - почувствовали ухудшение. Важно заметить, что за последние пять лет последний показатель уменьшился с 86 до 60%, одновременно возросло число респондентов, которые считают, что ситуация не изменилась (с 11 до 27%)", - уточнили социологи.

Динамику изменений собственного материального положения респонденты оценивают лучше, чем страны.

12% респондентов почувствовали улучшение экономического положения своей семьи за последние 12 месяцев, половина - ухудшение, 36% - не почувствовали изменений.

Опрос проведен среди 2500 украинцев от 18 лет и старше в период с 19 по 28 февраля 2019 года во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность выборки - не более 2%.

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Ранее сообщалось, что ради мира 70% украинцев готовы на компромисс.

Также стало известно, что 70% украинцев считают себя счастливыми. При этом относительно чаще о личном счастье говорили респонденты в регионах Запада, реже – в Сумской и Николаевской областях.

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Источник: korrespondent.net