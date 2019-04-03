В Черкассах убили крупного бизнесмена - СМИ

Директора нескольких мощных аграрных предприятий в Черкасской области Владимира Сотникова застрелили несколькими выстрелами в его собственной квартире. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает местное издание Про все со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что 39-летний мужчина был убит несколькими выстрелами из огнестрельного оружия в собственной квартире в микрорайоне Таможня.
Факт убийства подтвердили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черкасской области. Однако, имя погибшего и детали преступления пока не сообщаются. На месте работают следственно-оперативные группы Черкасского отдела полиции и ГУНП.
В прошлом году Владимир Сотников сообщал в комментариях местным СМИ о попытке рейдерского захвата полей, которое обрабатывало одно из его предприятий, со стороны предприятия ООО ОП Импульс Плюс, которое связывал с одним из депутатов Черкасского областного совета.
Как сообщалось, в прошлом году в Ровно полиция инсценировала убийство бизнесмена. Перед этим сообщалось, что тело "убитого" мужчины обнаружили между автомобилями на парковке.
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Источник: korrespondent.net
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