В Черкассах убили крупного бизнесмена - СМИ

Директора нескольких мощных аграрных предприятий в Черкасской области Владимира Сотникова застрелили несколькими выстрелами в его собственной квартире. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает местное издание Про все со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что 39-летний мужчина был убит несколькими выстрелами из огнестрельного оружия в собственной квартире в микрорайоне Таможня.

Факт убийства подтвердили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черкасской области. Однако, имя погибшего и детали преступления пока не сообщаются. На месте работают следственно-оперативные группы Черкасского отдела полиции и ГУНП.

В прошлом году Владимир Сотников сообщал в комментариях местным СМИ о попытке рейдерского захвата полей, которое обрабатывало одно из его предприятий, со стороны предприятия ООО ОП Импульс Плюс, которое связывал с одним из депутатов Черкасского областного совета.

Как сообщалось, в прошлом году в Ровно полиция инсценировала убийство бизнесмена. Перед этим сообщалось, что тело "убитого" мужчины обнаружили между автомобилями на парковке.

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Источник: korrespondent.net