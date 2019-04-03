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04. 03. 2019

В Иране разбился медицинский вертолет: есть жертвы

В Иране, в западной провинции Чахармехаль и Бахтиари, в 30 километрах от города Шахр-е Корд, разбился вертолет скорой медицинской помощи. Погибли пять человек. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает IRNA News Agency.

По предварительным данным, вертолет рухнул на землю спустя несколько минут после взлета.

В результате трагедии погибли три члена экипажа и два представителя службы экстренной медицинской помощи.

5 killed in medicopter crash in SW #Iran https://t.co/yGgrwLW46o pic.twitter.com/CpbANIH8MQ

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) 4 марта 2019 г.

Напомним, в январе медицинский вертолет потерпел крушение в американском штате Огайо.

Накануне сообщалось, что в Кении потерпел крушение вертолет с американскими туристами на борту, погибли пять человек.

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Источник: korrespondent.net

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