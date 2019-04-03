Задолженность по зарплате за год увеличилась почти на 12%

В Украине второй год подряд растет задолженность по выплате заработной платы. По состоянию на 1 января 2019 года она была на 11,7% больше, чем годом ранее. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщается на сайте Госстата Украины.

Так, по состоянию на 1 января 2019 года задолженность по выплате заработной платы в Украине достигла 2 млрд 645 млн грн, что на 11,7% больше, чем 1 января 2018 года.

Среди регионов самый высокий уровень задолженности наблюдался в Луганской области (505,9 млн грн, что на 9,2% меньше, чем 1 января 2018 г.). В первой тройке также Донецкая (467,3 млн грн, на 3% больше) и Сумская (275,3 млн грн, на 132,9% больше) области.

Самые низкие долги по зарплате зафиксированы в Черновицкой (0,1 млн грн, в 18 раз меньше, чем 1 января 2018 г.), Закарпатской (3,2 млн грн, +33,3%) и Житомирской (6,3 млн грн, +18,9%) областях.

Как сообщалось, в прошлом году в Украине запустили реестр должников по зарплате. Также в 2018 году Минюст добился погашения почти полмиллиарда зарплатных долгов.

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Источник: korrespondent.net