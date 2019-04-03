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04. 03. 2019

У винничанки выманили пять миллионов за "снятие порчи"

В Виннице судят жительницу Кировоградской области, которая под предлогом "снятия порчи" выманила у 38-летней местной жительницы драгоценности и деньги на сумму пять миллионов гривен. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

"51-летняя женщина в ноябре 2018 года мошенническим путем, под предлогом "снятия порчи" с семьи, завладела денежными средствами и ювелирными украшениями 38-летней винничанки стоимостью почти пять миллионов гривен", - говорится в сообщении.

По результатам предварительного расследования, приговор в отношении злоумышленницы по статье о мошенничестве направили в суд.

Злоумышленнице грозит от 5 до 12 лет заключения.

Ранее в Киеве неизвестные обманом выманили у курьера финансовой компании $57 тысяч.

А на прошлой неделе украинцев предупредили о новой афере с "выигрышем" квартиры.

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Источник: korrespondent.net

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