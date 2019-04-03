Медведчук: Снос Монумента славы во Львове - вандализм

Власти Львова решились на прямой вандализм - снос Монумента Славы, не подпадающего под действие закона о декоммунизации, заявил Виктор Медведчук, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Мы боролись в суде и за сохранение стелы Монумента Славы, которую хотели снести местные власти, и добились проведения экспертизы. 10 октября 2018 года Львовский окружной административный суд постановил: в деле №813/999/18 об отмене решения Львовского городского совета назначить судебную строительно-техническую экспертизу. Провести ее было поручено Ивано-Франковскому научно-исследовательскому экспертно-криминалистическому центру МВД Украины. На рассмотрение эксперта должны были быть вынесены следующие вопросы: Каково техническое состояние (степень физического износа) объекта Монумента боевой славы Советских вооруженных сил, который находится в г. Львове по ул. Стрыйской? Является ли объект Монумент боевой славы Советских вооруженных сил, который находится в г. Львове по ул. Стрыйской, аварийным?", – цитирует Медведчука партийный сайт.

По его утверждению, власти не допустили к памятнику эксперта, который прибыл 11 февраля 2019 года, чтобы осмотреть стелу согласно решению суда.

"Понимая, что в судебном противостоянии они в очередной раз проиграют представителям нашего политического движения, власти Львова решились на прямой вандализм - уничтожение памятника, не подпадающего под действие закона о декоммунизации. А все, что нужно знать об "аварийном состоянии» Монумента славы, это то, что его не могли повалить в течение трех дней, и власть не дала провести судебную экспертизу его состояния", - заявил Медведчук.

"Действующая власть, понимая, что полностью лишилась поддержки населения и не имеет юридических аргументов для отстаивания своей позиции, прибегает к аналогу "тактики выжженной земли", которую всегда применяли враги Украины и украинского народа", - цитирует председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" ее пресс-служба.

Источник: korrespondent.net