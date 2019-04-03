Порошенко назвал размер зарплаты президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что зарплата главы государства составляет 28 тысяч гривен, но он с 1998 года полученную на госслужбе плату перечисляет на благотворительность. Об этом он заявил 4 марта во время заседания Совета регионального развития Николаевской области, передает Укринформ.

"Я с 98-го года не получаю зарплату на государственной службе и все это перечисляю на благотворительность. Это в том числе и потому, что я имею источники, за счет чего жить. Но сегодняшний уровень зарплаты Президента составляет 28 тыс. (гривен - ред.) ", - сказал Порошенко.

Он также напомнил, что большое количество судейского корпуса, следователей и других должностных лиц имеют в два, пять, 10, а на отдельных госпредприятиях в 100 раз выше, чем у президента.

Поэтому глава государство убежден, что нужно урегулировать вопрос с зарплатами госслужащих. В частности, убрать любые специализированные законы, которые делают выборочные повышения зарплат, и увеличивать зарплаты всем госслужащим по общим принципам.

Как сообщалось, Порошенко заработал почти миллиард в первые месяцы 2019 года. Глава государства получил 856 млн гривен доходов за первые два месяца текущего года.

Напомним, в 2017 году заработная плата президента Украины Петра Порошенко составила 336 тыс. гривен. В пересчете на месяцы это составляет 28 тысяч гривен в месяц. Согласно ответу АП, вся сумма зарплаты состоит из должностного оклада.

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Источник: korrespondent.net