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04. 03. 2019

В Украине блокировали схему легализации паспортов боевиков

В Украине разоблачили схему легализации паспортов боевиков с Северного Кавказа и стран Средней Азии. Правоохранители задержали двух пособников реализации этой схемы. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Для направления в Украину лиц, прошедших через лагеря террористов, воевавших в рядах ИГИЛ в Сирии и незаконных вооруженных формированиях на востоке нашей страны, противоправные элементы пытались фальсифицировать паспортные документы граждан РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впоследствии в паспорта боевиков должны были проставляться поддельные штампы с датами пересечения государственной границы Украины в различных пунктах пропуска, чтобы создать иллюзию, будто владелец паспорта неоднократно пересекал украинскую границу.

Оперативники Госпогранслужбы выяснили, что один из паспортов оформлен на гражданина РФ, который находится в международном розыске как боевик ИГИЛ. Некоторые другие документы касались лиц, причастных к тяжким преступлениям.

Двух пособников незаконной схемы правоохранители задержали в Киеве в момент, когда те ждали передачу им нескольких паспортов иностранцев. Задержанные – граждане России и Украины.

Ведется дальнейшая проверка задержанных на предмет причастности к террористической деятельности.

Ранее в Борисполе задержали священника с поддельным паспортом. Кроме фальшивого болгарского паспорта у священнослужителя нашли настоящие паспорта Украины и Российской Федерации.

Также в Борисполе разоблачили трех человек с фальшивыми документами. Все трое граждан были отправлены обратным рейсом в страну выезда.

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Источник: korrespondent.net

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