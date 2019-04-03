СБУ подтвердила переход сепаратистки на сторону Украины

Служба безопасности Украины подтвердила факт вывода на подконтрольную территорию Украины на Донбассе сепаратистки Светланы Дрюк, "начальника штаба танкового батальона 11 ОМСП 1 АК НМ "ДНР"" с позывным Ветерок. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, указано, что переход стал завершающим этапом длительной операции контрразведки СБУ, в результате которой "были получены важные материалы по руководящей роли кадровых офицеров ВС РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности на Донбассе".

"СБУ получена дополнительная информация об организационно-штатной структуре и укомплектованности подразделений НВФ, количественном составе военной техники и боевых позициях, местах хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и тяжелого вооружения, которое постоянно поступает из РФ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в спецслужбе, фактически вся операция происходила в условиях жесткого контрразведывательного режима ФСБ РФ на неподконтрольной Украине территории, что требовало от сотрудников СБУ беспрецедентного уровня конспирации.

Сейчас по этому делу продолжается досудебное расследование.

Ранее стало известно, что сепаратистка "ДНР" Светлана Дрюк перешла на сторону Украины и вывезла из Донбасса важные доказательства.

Как сообщалось, на прошлой неделе на Донбассе пограничники задержали сепаратиста, который был причастен к крушению Боинга MH17.

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Источник: korrespondent.net