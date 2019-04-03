Евросоюз расширил санкционный список по Сирии

Европейский Союз расширил ограничительные меры в отношении сирийских властей, добавив в черный список семь представителей правительства страны. В понедельник, 4 марта, соответствующие нормативные акты были опубликованы в Официальном журнале ЕС.

"С учетом серьезности ситуации в Сирии и в связи с недавними назначениями министров и изменениями в губернаторском составе, семь человек должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, организаций или органов, подпадающих под ограничительные меры", - отмечается в документе.

В черный список добавлены семь министров: внутренних дел; туризма; просвещения; высшего образования; жилищного строительства и общественных работ; коммуникаций и технологий; промышленности.

Таким образом, как поясняет Совет ЕС, в черный список ЕС по Сирии всего входят 277 человек и 72 компании.

Пакет санкций ЕС против Сирии, которые последовательно усиливали с 2011 года по 2014 год, является одним из самых значительных в истории сообщества. Он запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии (в обширный черный список включены, в частности, президент Башар Асад, члены его семьи), а также выражаются в полном блокировании финансовых операций.

Напомним, 21 января Евросоюз утвердил санкции в отношении пяти граждан Сирии и одного сирийского предприятия за использование химического оружия.

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Источник: korrespondent.net