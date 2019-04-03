Путин подписал указ о выходе из ракетного договора

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 марта, подписал указ о приостановлении РФй выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает пресс-служба Кремля.
Документ вступил в силу со дня подписания.
Отмечается, что Россия приостановит выполнение договора до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по соглашению или до прекращения его действия.
"Постановляю... приостановить выполнение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 г. до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия", - говорится в документе.
Напомним, 1 февраля стало известно, что США на шесть месяцев приостанавливают выполнение обязательств в рамках ДРСМД из-за российской ракеты 9М729, которую Вашингтон требует уничтожить.
Москва решила ответить зеркально и также объявила о приостановке участия в соглашении.
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Источник: korrespondent.net