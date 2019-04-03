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04. 03. 2019

Погода на 8 марта 2019 года: обещают аномальное тепло

Украинские синоптики спрогнозировали погоду в праздничный день 8 марта. На всей территории страны ожидается теплая погода без осадков. Об это сообщает Укргидрометцентр.

Ночью температура воздуха достигнет отметки от 0 до 6 градусов тепла, а днем воздух прогреется местами до 15 градусов выше ноля.

Здесь столбики термометра поднимутся до +15. На западе страны будет до 11-14 градусов тепла, на востоке +7... +14, на севере +10... +13, на юге и в Крыму +5... +15.

Фото: meteo.gov.ua

Теплее всего будет Киевской, Черниговской, Винницкой, Черновицкой, и Николаевской областях. Прохладнее всего будет в Луганской области – до плюс девяти, в Луганской и Харьковской области – до +11 градусов выше ноля.

Осадков в международный женский день в Украине не ожидается.
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Источник: korrespondent.net

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