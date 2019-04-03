Дело Гандзюк: суд отказался продлевать меру пресечения Мангеру

Шевченковский райсуд Киева отказался продлить арест голове Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает Эспрессо.TV.
Решение принято под председательством судьи Марьяна Головчака.
Электронный браслет с Мангера будут снимать в Херсоне.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Владислав Мангер организовал убийство активистки Екатерины Гандзюк, для чего нашел людей и дал средства на преступление.
Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк.
Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.
Четвертого ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.
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Источник: korrespondent.net
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