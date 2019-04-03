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04. 03. 2019

В Каменском на пожаре погибла малолетняя девочка

В Каменском Днепропетровской области в результате пожара в частном жилом доме погибла малолетняя девочка, еще двоих детей удалось спасти. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.

В частности, указано, что пожар произошел в 11:12 на ул. Широкая: возгорание возникло в середине одноэтажного жилого дома.

"В ходе ликвидации пожара спасатели вынесли на руках девочку 2016 года рождения и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Медики пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение Городской больницы №7 города Каменское, в 12:50 в больнице констатировали смерть ребенка", - говорится в сообщении.

Известно, что пожар локализован в 11:48 и ликвидирован в 12:42. При этом отмечается, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений соседями были спасены двое детей.

Сейчас правоохранители устанавливают причину пожара.

Ранее в городе Конотоп на улице Рабоче-Крестьянской произошел пожар в одноэтажном жилом доме, в результате которого погибли три человека.

Также сообщалось, что в Винницкой области во время пожара в частном доме в селе Ковалевка погибли двое мужчин - 56-летний владелец дома и его 36-летний сосед.

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Источник: korrespondent.net

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