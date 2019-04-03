В Чернигов распылили газ в школе: пострадали девять детей

В Чернигове неизвестный распылил газовый баллончик в школе №30, в результате чего семь детей повезли в больницу на обследование. Об этом заявила спикер городского отдела полиции Юлия Ковтун, сообщает в понедельник, 4 марта, Укринформ.

"Девять детей пожаловались на состояние здоровья, семь из них увезли в больницу на обследование, двух забрали родители", - информировали правоохранители.

По словам Ковтун, сообщение о распылении газа поступило после полудня. Детей вывели из школы для проветривания помещения. В полдень ситуация в учебном заведении стабилизировалась.

Указано, что на месте работала полиция. Пока неизвестно, нашли ли правоохранители виновника срыва учебного процесса.

Ранее в Ивано-Франковской области в помещении одной из школ распылил неизвестное вещество, из-за чего пятеро учеников обратились в местную больницу.

Также сообщалось, что в одесской школе один из учащихся распылил газовый баллончик прямо в коридоре. В больницу госпитализировали 11-летнюю девочку.

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Источник: korrespondent.net