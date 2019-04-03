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04. 03. 2019

В Черновцах остановили работу почти всех котельных

В Черновцах из-за повышения температуры до 10 градусов тепла остановили работу почти всех котельных города. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

"Как сообщили в КП Черновцытеплокоммунэнерго, в связи с ростом температуры наружного воздуха (выше 10С) с 11:00 осуществлена остановка всех котельных, кроме: Детская больница (Буковинская, 4); Дом ребенка (Щербанюк, 2) Родильный дом (Гребенки, 16-а) ДУЗ 36 (Г. Артемовского, 36)", - говорится в сообщении.

Как известно, в ближайшую неделю синоптики прогнозируют в Черновцах температуру воздуха днем ​​от 9 до 16 градусов тепла. Ночью столбики термометра могут опускаться до 0 градусов.

Ранее в Киеве без тепла остались более 70 домов.

Также сообщалось, что в Кривом Роге (Днепропетровская область) около 80 тысяч человек остались без отопления из-за аварии на теплотрассе.

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Источник: korrespondent.net

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