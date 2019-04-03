Схемы в оборонке: прошли первые задержания

Антикоррупционные ведомства задержали действующего и бывшего директоров госпредприятия Спецтехноэкспорт, который входит в состав госконцерна Укроборонпром, по подозрению в растрате 2,2 миллиона долларов. Об этом сообщается в Facebook Национального антикоррупционного бюро в понедельник, 4 марта.

"Также задержаны еще трое бывших должностных лиц госпредприятия", - говорится в сообщении.

Других подробностей бюро пока не сообщает.

Напомним, согласно расследованию журналистов, предприятия Укроборонпрома покупали детали, поставленные контрабандой из России группой дельцов. При этом цены на детали завышались в несколько раз.

Участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней.

В ответ на расследование Укроборонпром обвинил журналистов в манипуляциях, а Гладковский попросил приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.

Сегодня утром президент Петр Порошенко заявил, что уволил Гладковского.

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Источник: korrespondent.net