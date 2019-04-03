Американские военные впервые развернули свою самую современную систему воздушной и противоракетной обороны в Израиле. Об этом сообщает пресс-служба Европейского командования армии США.

США проводят учения по развертыванию в Израиле системы THAAD с целью отработки совместных действий с Армией обороны Израиля и проверки возможности быстрого развертывания систем в различных точках мира.

Американские военные заявили, что решение о быстром развертывании системы THAAD было принято "как демонстрация продолжающихся обязательств Соединенных Штатов по региональной безопасности Израиля".

"THAAD является наиболее современной интегрированной системой воздушной и противоракетной обороны в мире, и эти учения являются демонстрацией, что американские силы являются быстрыми и могут реагировать быстро и непредсказуемо на любую угрозу, в любом месте", - заявили в командовании США.

Система была перемещена в Израиль с американской воздушной базы в Техасе, но сколько это заняло времени, не сообщается.

Cмотрите фотогалерею: США впервые развернули систему противоракетной обороны в Израиле

Все компоненты системы THAAD находились на военно-воздушной базе в пустыне Негев на юге Израиля и вскоре были перемещены на неизвестный объект на юге Израиля. Различные модули системы уже разворачивались в Израиле. В частности, ее радар на постоянной основе работает на базе ВВС Набат в Негеве, однако полное развертывание системы осуществляется впервые.

Учения проходят на фоне усиления напряженности между Израилем и Ираном из-за бомбардировки Израиля в Сирии и комментариев, в которых министр иностранных дел Ирана заявил, что не может исключить возможности военного конфликта между двумя странами.

Ранее сообщалось, что США создают единую дипмиссию в Иерусалиме. Госдепартамент официально объединяет консульство и посольство США в Иерусалиме в одну структуру.

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Источник: korrespondent.net