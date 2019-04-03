Гуайдо озвучил три сценария ухода Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо видит три сценария, при которых действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро может покинуть свой пост. Об этом он рассказал в интервью газете The Washington Post, опубликованном в понедельник, 4 марта.

Ему был задан вопрос, видит ли он варианты развития событий, при которых Мадуро покинет свой пост без применения силы. "Мы в Венесуэле уже перепробовали все возможное: мы выходим на протесты, мы используем все возможности для мирного перехода власти. И в настоящее время я вижу три сценария", - ответил он.

Первый сценарий, по его мнению, заключается в проведении "свободных и честных выборов", второй - его Гуайдо назвал наименее вероятным в сложившейся ситуации - подразумевает "своего рода переход власти, но с частичным сохранением нынешнего режима".

"Наконец, есть вариант, при котором военные могут перейти на сторону конституции, на сторону Гуайдо и на сторону сопротивления, и это сможет остановить узурпацию власти", - полагает оппозиционер.

Собеседник Гуайдо в ответ на последнюю реплику поинтересовалась, идет ли в данном случае речь про военный переворот. "Верно, но военные переходят на сторону конституции, так что это не военный переворот. Это прекращение узурпации власти", - ответил политик.

Напомним, ранее Гуайдо сообщил о своем возвращении в Венесуэлу. Также он заявил, что ему и членам его семьи угрожали, в том числе тюремным заключением.

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Источник: korrespondent.net