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04. 03. 2019

Мэй перепутала шпиль в Солсбери

На официальной странице британского премьера Терезы Мэй в Twitter был размещен пост о Солсбери, ошибочно проиллюстрированный фотографией из Бата. На ошибку обратил внимание журналист Джим Уотерсон.

"Уж российские подозреваемые в отравлении могли бы опознать правильный шпиль церкви", - написал Уотерсон.

Согласно заявлению премьер-министра, ошибка была исправлена.

Напомним, сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приехала в Солсбери в годовщину отравления бывшего российского агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Источник: korrespondent.net

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