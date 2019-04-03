Stratfor о последствиях пяти лет аннексии Крыма

На протяжении пяти лет Крым продолжает ухудшать политические и военные отношения России и Запада. Для Москвы аннексия украинского полуострова связана с большими потерями, а раскол между внешним миром и Москвой может стать более глубокими привести к конфронтации.

Об этом пишет аналитик частной разведывательной компании Stratfor, которую называют "теневым ЦРУ", а Корреспондент.net кратко пересказывает статью под названием Крым спустя пять лет: в ожидании реальной оценки ситуации.

Россия потеряла Украину

До Евромайдана Украина однозначно не связывала себя ни с Западом, ни с Россией, но аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на Донбассе Москва лишились всех надежд на то, что когда-нибудь в Киеве к власти смогут прийти пророссийские партии. Действия Кремля вывели Украину на орбиту Евросоюза и НАТО.

Мало шансов вернуть Крым

Независимо от международного права и заявлений украинских властей, незаконности российских тайных военных операций и сомнительной законности проведенного референдума, Крым контролируется Москвой напрямую российской военной силой.

Запад требует от России возвращения Украине контроля над полуостровом, но это требование остается символическим, поскольку у него мало шансов для воплощения в реальность. Хотя вокргунего западные страны объединяются и поддерживают Украину.

Крым - стержень конфронтации Запада с РФ

Напряженные отношения Запада с Москвой из-за Крыма стали основой для масштабного противостояния. Речь идет об угрозе "гибридной войны" в странах Балтии и в Восточной Европе, вмешательстве в выборы, демонстрации военной силы.

Возможно, западные санкции против России уже не связаны с Крымом и Украиной, если до сих пор не заставили ее уйти с полуострова.

Тупиковый цикл наращивания вооружения

Из-за военной активности России в Крыму и Донбассе Запад предоставил Украине материальную помощь, а также направил своих советников, что вызвало страхи по поводу гибридной войны.

Зпападные страны также сделали упор усиление собственного военного потенциала, что усложняет возможность выхода из повторяющегося цикла усиления вооружения, и в результате образовавшийся тупик превращается в постоянный.

НАТО и Азовское море

Еще одной особой зоной столкновения военных и экономических интересов Киева и Москвы является Азовское море. Аннексия Крыма, по сути, обнулила Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанный в 2003 году.

Однако корабли Украины и НАТО не смогут значительно повлиять на расстановку сил в Азовском море, поскольку Россия тут - доминирующая сила. Но и этот символический ход ухудшает отношения между РФ и Западом.

Детально о НАТО в Черном море говорилось в редакционной статье Stratfor в январе этого года. В частности, там шла речь о том, что конвенция Монтре ограничивает присутствие Североатлантического альянса в Черном море, но, несмотря на это, поддержка Украины остается важным делом.

Stratfor сравнил ситуацию в Черном море с конфликтом в Южно-Китайском море, где свободу навигации обеспечивают американские и британские суда.

Аналитики считают, что корабли НАТО вряд ли войдут в Азовское море, что стало бы прямым вызов российской стороне. Подробно в материале НАТО в Черном море: Stratfor оценил помощь Украине.

Противостояние навсегда

Траектория связей между Москвой и Западом за пять лет с момента российской аннексии Крыма показала, что любая попытка удержать свою позицию без учета новых реалий имеет цену.

В конечном итоге продолжающиеся санкции, кризисы и наращивание вооруженных сил поглощают значительную часть ресурсов с обеих сторон. И все это приводит к обострению противостояния, которое может остаться навсегда.

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Источник: korrespondent.net