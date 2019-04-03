Черкасского депутата подозревают в уклонении от уплаты 4,6 млн грн налогов

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении депутату Черкасского городского совета и двум директорам частных обществ в уклонении от уплаты налогов на сумму 4,6 млн гривен. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает пресс-служба ГПУ.

В частности, следствие установило, что депутат, председатель одной из постоянных депутатских комиссий, организовал и возглавил преступную группу, в которую вошли два директора черкасских частных обществ.

"Группировка, действуя под руководством указанного депутата - фактического владельца обществ, в 2016-2018 годах путем выдачи и использования заведомо поддельных официальных документов о несуществующих финансово-хозяйственных отношениях уклонилось от уплаты налогов на сумму 4,6 млн гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, как утверждают в Генпрокуратуре, «члены преступной группы в течение 2016 года путем завышения стоимости подрядных работ по капитальному ремонту объектов инфраструктуры города, завладели бюджетными средствами на общую сумму 1,7 млн гривен».

Указано, что трем лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по статьям присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, а также служебный подлог.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Сумах проводят обыски в кабинетах городского совета в рамках уголовного производства по факту гибели младенца в лифте.

По их результатам заместителю городского головы и директору департамента Сумского горсовета объявили о подозрении.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net