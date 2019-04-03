Гуайдо сообщил о возвращении в Венесуэлу

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил о своем возвращении в Каракас. Об этом он в понедельник, 4 марта, написал на своей странице в Twitter.

"Уже на нашей любимой земле Венесуэла, мы только что прошли миграционный контроль и выезжаем в наш город", - написал он в микроблоге.

По данным венесуэльских СМИ, Гуайдо прибыл в Каракас рейсом 222 авиакомпании Copa из Панамы. В частности, лидер оппозиции беспрепятственно покинул аэропорт и отправился на встречу со своими сторонниками.

Известно также, что Гуайдо и сопровождающие его лица выехали из аэропорта на нескольких белых внедорожниках. Сообщений о том, что власти Боливарианской Республики пыталась задержать политика, не поступало. В аэропорту Гуайдо ждали, кроме сотен сторонников, послы нескольких европейских стран.

Ранее постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявлял, что судьбу лидера оппозиции после его возвращения из-за границы будет решать Верховный суд страны.

Напомним, Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны, однако ему удалось скрыться. 22 февраля он прибыл в пограничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Боливарианской Республики. В течение недели он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор.

Перед этим парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, позволил Гуайдо находиться за пределами республики "более пяти дней с 23 февраля".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net