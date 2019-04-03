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04. 03. 2019

МИД направило ноту из-за задержания архиепископа ПЦУ в Крыму

Министерство иностранных дел выразило протесты против задержания архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви (в каноническом единстве со Вселенским патриархатом, ПЦУ) Климента (Куща) на автовокзале в Симферополе. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает пресс-служба МИД.

"МИД Украины выражает протест по поводу необоснованного задержания архиепископа Православной церкви Украины Климента", - говорится в заявлении.

Указано, что Климент выполняет гуманитарную миссию - как глава Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы.

Как отмечает министерство, священнослужитель "остается под угрозой преследований" в аннексированном Крыму.

"МИД требует прекратить преследование религиозных деятелей и представителей конфессий, а также призывает мировое сообщество, международных партнеров и правозащитные организации осудить очередное нарушение прав человека на полуострове", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее российские силовики отпустили архиепископа ПЦУ Климента, но ему грозит до 15 суток за "мелкое хулиганство".

Напомним, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручил ранее подписанный Томос об автокефалии ПЦУ (в каноническом единстве со Вселенским патриархатом) ее предстоятелю, Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

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Источник: korrespondent.net

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