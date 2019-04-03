Лента RSS
Подписаться на ленту
05 марта 2019, вторник, 00:01
+7°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
04. 03. 2019

Экс-главе Спецтехноэкспорта сообщили о подозрении

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о подозрении бывшему директору Спецтехноэкспорт, вероятно, причастному к организации преступной схемы растраты средств, причинившей государственному предприятию ущерб на сумму 55,5 млн гривен. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает пресс-служба САП.

По данным ведомства, также сообщено о подозрении еще четырем действующим и бывшим высокопоставленным чиновникам Спецтехноэкспорта. Их подозревают в растрате имущества, повлекшем тяжкие последствия интересам государства.

"Бывший директор Спецтехноэкспорта, с привлечением своих заместителей, директора департамента и заведующего сектором этого предприятия, организовал преступную схему растраты принадлежащих государству в лице государственного предприятия Завод 410 ГА средств и вывода их за границу в пользу иностранного юридического лица", - говорится в сообщении.

Так, в ходе выполнения внешнеэкономического контракта на поставку продукции военного назначения, заключенного ГП ГХВП Спецтехноэкспорт как распорядителем имущества ГП Завод 410 ЦА с Министерством обороны Индии, "вышеуказанное должностное лицо, путем подписания соответствующего соглашения, привлекло к его сопровождению агента (посредника) - компанию-резидента ОАЭ".

"Согласно условиям этого соглашения, агент как коммерческий посредник взял на себя обязательства осуществить от имени, в интересах, за счет и под контролем ГП ГХВП Спецтехноэкспорт мероприятия (оказать услуги) в целях заключения (организации заключения) и дальнейшего выполнения вышеуказанного контракта" - выяснили в САП.

Известно, что за такие услуги со счета дочернего предприятия на счет иностранного агента в течение 2015 года было перечислено надлежащие ГП Завод 410 ГА государственные средства в сумме 2,2 млн долларов.

"В результате противоправных действий должностных лиц Спецтехноэкспорт и безосновательного пересчета агенту средств за предоставленные услуги, государству в лице ГП Завод 410 ГА причинено материальный ущерб на сумму, эквивалентную 55,5 млн гривен", - установили следователи.

Как сообщается, в настоящее время указанные лица, в том числе бывший и нынешний директора дочернего предприятия, задержаны. Также в суд готовятся ходатайства об избрании им мер пресечения, связанных с содержанием под стражей.

Напомним, участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней.

В ответ на расследование Укроборонпром обвинил журналистов в манипуляциях, а Гладковский попросил приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.

В свою очередь Порошенко пообещал справедливое наказание для всех причастных к коррупции в сфере обороны, если эти факты будут подтверждены.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Моя супер способность - знать, когда надо кивнуть в разговоре, который я не слушаю.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.