Экс-главе Спецтехноэкспорта сообщили о подозрении

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о подозрении бывшему директору Спецтехноэкспорт, вероятно, причастному к организации преступной схемы растраты средств, причинившей государственному предприятию ущерб на сумму 55,5 млн гривен. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает пресс-служба САП.

По данным ведомства, также сообщено о подозрении еще четырем действующим и бывшим высокопоставленным чиновникам Спецтехноэкспорта. Их подозревают в растрате имущества, повлекшем тяжкие последствия интересам государства.

"Бывший директор Спецтехноэкспорта, с привлечением своих заместителей, директора департамента и заведующего сектором этого предприятия, организовал преступную схему растраты принадлежащих государству в лице государственного предприятия Завод 410 ГА средств и вывода их за границу в пользу иностранного юридического лица", - говорится в сообщении.

Так, в ходе выполнения внешнеэкономического контракта на поставку продукции военного назначения, заключенного ГП ГХВП Спецтехноэкспорт как распорядителем имущества ГП Завод 410 ЦА с Министерством обороны Индии, "вышеуказанное должностное лицо, путем подписания соответствующего соглашения, привлекло к его сопровождению агента (посредника) - компанию-резидента ОАЭ".

"Согласно условиям этого соглашения, агент как коммерческий посредник взял на себя обязательства осуществить от имени, в интересах, за счет и под контролем ГП ГХВП Спецтехноэкспорт мероприятия (оказать услуги) в целях заключения (организации заключения) и дальнейшего выполнения вышеуказанного контракта" - выяснили в САП.

Известно, что за такие услуги со счета дочернего предприятия на счет иностранного агента в течение 2015 года было перечислено надлежащие ГП Завод 410 ГА государственные средства в сумме 2,2 млн долларов.

"В результате противоправных действий должностных лиц Спецтехноэкспорт и безосновательного пересчета агенту средств за предоставленные услуги, государству в лице ГП Завод 410 ГА причинено материальный ущерб на сумму, эквивалентную 55,5 млн гривен", - установили следователи.

Как сообщается, в настоящее время указанные лица, в том числе бывший и нынешний директора дочернего предприятия, задержаны. Также в суд готовятся ходатайства об избрании им мер пресечения, связанных с содержанием под стражей.

Напомним, участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней.

В ответ на расследование Укроборонпром обвинил журналистов в манипуляциях, а Гладковский попросил приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.

В свою очередь Порошенко пообещал справедливое наказание для всех причастных к коррупции в сфере обороны, если эти факты будут подтверждены.

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Источник: korrespondent.net