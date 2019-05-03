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05. 03. 2019

США продлили санкции против России еще на год


Президент США Дональд Трамп еще на год продлил ограничительные меры против России, введенные в 2014 году из-за ситуации в Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома в понедельник, 4 марта.
 
В указе президента отмечается, что санкции продлеваются из-за чрезвычайной угрозы интересам национальной безопасности и внешней политике США. 
 
В решении говорится о санкциях в отношении лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине. Так, санкции затрагивают российских политиков и окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича. Также они действуют в отношении предприятий России, и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
 
Напомним, 20 февраля стало известно, что страны – члены Евросоюза единогласно решили продлить до 15 сентября санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине. Решение будет утверждено Советом ЕС и вступит в силу в первую неделю марта. 

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Источник: korrespondent.net

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