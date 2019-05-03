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05. 03. 2019

Корь в Украине идет на спад

 
В Украине зафиксировали снижение уровня заболеваемости корью. В течение 9-й недели 2019 года корью заболели 2 524 человека – 1 230 взрослых и 1 312 детей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
 
Отмечается, что за отчетную неделю в Хмельницкой области вследствие кори умер младенец 25 дней от рождения. В целом, по данным Минздрава, в текущем году умерли уже десять человек, среди которых трое детей. С начала вспышки корь забрала уже 31 жизнь.
 
В период с 28 декабря 2018 года до 1 марта 2019 года корью в Украине заболело 26 544 человека – 11 797 взрослых и 14 747 детей. Самые высокие показатели заболеваемости – во Львовской, Винницкой, Ровенской и Хмельницкой областях и в Киеве.

Напомним, что Минздрав отказывается объявлять эпидемию кори в Украине, несмотря на то, что в 2019 году темпы заболеваемости в несколько раз превышают прошлогодние.

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Источник: korrespondent.net

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