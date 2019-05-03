СМИ ловят Трампа на лжи по 22 раза на день



Президент США Дональд Трамп лжет в среднем 22 раза в день. Такие данные приводит The Washington Post со ссылкой на собственную базу данных Fact Checker.

По данным газеты, в 2017 году Трамп выдвигал в среднем в день около шести ложных или вводящих в заблуждение высказываний. В 2018 году их число составляло 16,5.

Как подсчитали СМИ, что на ежегодной конференции консервативных политических действий, прошедшей 2 марта, президент США солгал 104 раза.

Общее число ложных высказываний Трампа за время президентства по состоянию на 3 марта составило 9014. В числе заявлений – информация о показателях по занятости населения, уровню безработицы, количестве сторонников на митингах.

Напомним, ранее Трамп назвал фейковые новости главным врагом США. Кроме того, американский лидер составил рейтинг СМИ с фейковыми новостями.

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Источник: korrespondent.net