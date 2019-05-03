Лента RSS
Подписаться на ленту
05 марта 2019, вторник, 07:51
+7°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
05. 03. 2019

Клинтон отказалась от участия в выборах 2020 года


Соперница Дональда Трампа на выборах президента США 2016 года, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон не станет выдвигать свою кандидатуру в следующем году. Об этом она заявила в интервью телеканалу News 12.

"Я не баллотируюсь, но я продолжу работать, и говорить, и отстаивать свои убеждения", – сказала Клинтон.

По ее словам, у нее также нет планов участвовать в борьбе за должность губернатора или мэра Нью-Йорка. Сейчас Клинтон "помогает своей партии, а также наслаждается жизнью писателя, активиста и бабушки".

Напомним, в 2016 году на выборах президента США представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу. Он получил голоса 304 членов коллегии выборщиков, Клинтон – 227.

Трамп назвал шуткой обращение к РФ взломать почту Клинтон

В то же время по общему числу голосов избирателей Клинтон обошла Трампа: за нее проголосовали 48,07% избирателей против 45,99% у Трампа. Победы Трамп достиг из-за существующей в США системы непрямых выборов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Моя супер способность - знать, когда надо кивнуть в разговоре, который я не слушаю.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.