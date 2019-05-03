Сильное землетрясение произошло в Папуа – Новой Гвинее



Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Папуа – Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 43 километрах к востоку от населенного пункта Маданг.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, ранее в Чили произошли сразу четыре землетрясениямагнитудой от 4,4 до 5,3. Кроме того, в Мексике было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.

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Источник: korrespondent.net