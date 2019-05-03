Лента RSS
Подписаться на ленту
05 марта 2019, вторник, 07:50
+7°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
05. 03. 2019

Сильное землетрясение произошло в Папуа – Новой Гвинее


Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Папуа – Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 43 километрах к востоку от населенного пункта Маданг.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, ранее в Чили произошли сразу четыре землетрясениямагнитудой от 4,4 до 5,3. Кроме того, в Мексике было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Моя супер способность - знать, когда надо кивнуть в разговоре, который я не слушаю.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.