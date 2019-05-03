Назад в 90-е? Минские квартиры с сервантами, коврами на стенах и пластиковыми кухнями от $37 тысяч

На деле это «однушка» с небольшой кухней (5,8 кв.м.) и совмещенным санузлом (3,2 кв.м.). Единственная комната действительно большая – 18,2 кв.м. Во всю стену стоит ряд шкафов, которые ранее было принято называть «стенкой, сервантом». В советские годы такой шкаф был практически в каждой квартире. А в серванте обязательно должен был стоять чайный сервиз и бокалы, которые трепетно хранились мамой или бабушкой и доставались только по праздникам.

Подвесной белый пластиковый потолок квадратами – еще один обязательный атрибут тех времен. И люстра с пятью плафонами, которые мягко и ненавязчиво создавали в комнате полумрак.