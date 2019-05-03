Назад в 90-е? Минские квартиры с сервантами, коврами на стенах и пластиковыми кухнями от $37 тысяч

Современные дизайнеры квартир больше склоняются к стилю "лофт", японскому минимализму и скандинавской белизне. Но есть собственники квартир, которые не следуют моде. Они верны себе и еще советским традициям, и потому серванты во всю стену, ковры и пластиковые кухни – это «уютная «двушка» недалеко от метро».
«Светлая, уютная 1-комнатная квартира» за $37 тысяч
Первая в нашей подборке квартира расположена в Октябрьском районе Минска по ул. Пуховичская. По словам собственника, это «светлая, уютная 1-комнатная квартира, готовая к проживанию».
На деле это «однушка» с небольшой кухней (5,8 кв.м.) и совмещенным санузлом (3,2 кв.м.). Единственная комната действительно большая – 18,2 кв.м. Во всю стену стоит ряд шкафов, которые ранее было принято называть «стенкой, сервантом». В советские годы такой шкаф был практически в каждой квартире. А в серванте обязательно должен был стоять чайный сервиз и бокалы, которые трепетно хранились мамой или бабушкой и доставались только по праздникам.
Подвесной белый пластиковый потолок квадратами – еще один обязательный атрибут тех времен. И люстра с пятью плафонами, которые мягко и ненавязчиво создавали в комнате полумрак.
На кухне видна зеленая плитка практически во всю стену. Стол укрыт клеенкой, на полу линолеум. Совмещенный санузел все же немного напоминает о современном мире. Возможно, всему виной современная косметика на полках. Но обои на стенах в коридоре и межкомнатные двери лаконично дополняют советский образ квартиры, отправляя покупателя в прошлое.
Собственник уточняет, что в доме в 2011 году был произведен капитальный ремонт, дом утеплен, окна заменены на деревянные стеклопакеты. Дом расположен в тихом месте, дом утопает в зелени. Это обычный жилой район с хорошо развитой и «обжитой» инфраструктурой: магазины, поликлиника, школы и детские сады. В обозримом будущем неподалеку появится ст.м. «Слуцкий гостинец».
Однокомнатная квартира за $38 тысяч. Возможен торг
Еще одна квартира в Октябрьском районе столицы в доме после капитального ремонта. На этот раз речь идет об улице Любанская. «Однушка» расположена на 5-м этаже пятиэтажной «брежневки». Кухня 7,47 кв.м, жилая комната 19,15 кв.м., санузел раздельный.
В этой квартире каждая деталь «дышит» ушедшей эпохой: от белых ящиков кухни до узоров на красных коврах, которые лежат на креслах и диване. Сейчас, кстати, такую мебель можно назвать даже модной. Достаточно поменять обивку и покрасить все деревянные части в яркие или светлые цвета, и она отлично впишется в стиль «IKEA». Однако здесь весь мебельный гарнитур лишь укрыт яркими ковровыми дорожками. Опять же, для колорита. «Стенка» и сервант, конечно, же тоже есть.
В коридоре у входной двери стоит тумбочка, она же журнальный столик, на котором часто располагался телефон. Дисковый телефон убрали, а вот блокнот для записей и ручку оставили нетронутыми.
Белая плитка в ванной комнате, возможно, осталась еще от застройщика. Голубые пластиковые полочки и зеркальный шкаф был куплен позднее. Единственное, что выбивается из общей картины – шкаф-купе в коридоре и стеклопакеты ПВХ на окнах.
Как и в предыдущем случае, это тихий жилой район, инфраструктура развита хорошо: детский сад, школы, магазины, поликлиника, аптеки. В перспективе рядом будет расположена ст.м. «Слуцкий гостинец». В объявлении собственник уточняет, что «эту квартиру можно купить в кредит и возможен торг».
Квартира в тихом квартале за $39900
Собственник этой квартиры решил не приукрашивать действительность, и опубликовал фотографии квартиры такими, какие они есть. Здесь можно увидеть и вещи предыдущего владельца, и даже практически представить, как он жил. Правда, продавец в объявлении указывает, что «готов при необходимости вывезти все ненужное».
Дом – «брежневка» 1975 года постройки, квартира расположена на 1-м этаже. Есть подвал. По словам продавца, это «тихий квартал со спокойными соседями». Как и во многих подобных дворах, инфраструктура развита хорошо: детские сады, школы, поликлиники, магазины. Поблизости р. Свислочь, зоопарк, Парк им. 900-летия Минска, Чижовское водохранилище.
В единственной комнате (18, 2 кв.м.) есть 2 окна на разные стороны дома. Одно из них – это выход на довольно большой застекленный балкон (6,7 кв.м.). В объявлении указано, что квартира нуждается в ремонте. И это действительно так.
Двухкомнатная квартира недалеко от метро за $60 тысяч
С коврами на стенах продаются и квартиры подороже. Например, вот эта «двушка» недалеко от ст.м. «Пушкинская».
Квартира расположена на 8-м этаже девятиэтажной «брежневки» 1970 года постройки. Планировка вполне стандартная: две жилые комнаты, раздельный санузел и кухня почти 7 к.в.м. У одной из стен зала (18,4 кв.м.) стоит, как и положено, сервант. В спальне (11,3 кв.м.) на стене ковер, узор на котором можно рассматривать часами. Часть серванта здесь тоже есть. В обеих комнатах подвесные пластиковые потолки в виде квадратов. Ванная комната оформлена белой квадратной плиткой и зелеными крашеными стенами. Кухня, не в пример жилым комнатам, довольно современная: навесной кухонный гарнитур, свежая плитка и обои.
В объявлении указано, что инфраструктура развита хорошо: «Рядом со станцией метро «Пушкинская» есть всё: аптеки, гипермаркеты, кинотеатры, кафе, рестораны, магазины, рынок «Раковский Кирмаш».
Советская «новостройка» за $46500
Эта однокомнатная квартира создает впечатление свежести и нетронутости. Как будто ее на машине времени перенесли в XXI век, и это первая продажа недвижимости от застройщика. Правда, немного выдает современность балкон, обшитый «вагонкой».
Квартира расположена в Уручье по ул. Никифорова, на 7 этаже девятиэтажного дома 1985 года постройки. По словам продавца, здесь сделан свежий косметический ремонт, однако убрать сервант из зала, видимо, просто рука не поднялась. И на фотографиях он гордо стоит у одной из голых стен единственной жилой комнаты.
Кухонный гарнитур в виде белых шкафчиков со светло-серой столешницей вычищен до блеска. Как и белая плитка на «фартуке». Пол на кухне – плитка серо-зеленого цвета.
В ванной комнате белая плитка на стенах. Разбавляет монохромность пластиковые полочки и зеркальный шкафчик персикового цвета.
Здесь хорошо развита инфраструктура: школа, детские сады, поликлиники, магазины, рынок, недалеко ст.м. «Уручье».
И пусть современным покупателям такой интерьер кажется ужасным, а все эти вещи ненужными, но для кого-то именно они – вся их жизнь. И если повнимательнее к ним приглядеться, то можно увидеть не только настроение той эпохи, но и судьбу каждого отдельно взятого человека. Пусть она и отражалась в наличии серванта и в ковре на стене или диване.
Подобрать квартиру на свой вкус можно здесь.
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Источник: realt.by
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