В Коста-Рике изъяли полторы тонны кокаина

Более 1,4 т кокаина конфисковали в Коста-Рике в ходе спецоперации. Об этом сообщило накануне агентство EFE со ссылкой на заявление МВД страны.

Сотрудники береговой охраны перехватили возле южного побережья страны быстроходный катер, который доставлял партию наркотиков.

В ходе преследования трое граждан Колумбии, которые сопровождали груз, сбросили пакеты с кокаином в море и причалили к берегу в районе пляжа Эскондида в провинции Пунтаренас. После этого они попытались скрыться, однако были задержаны правоохранителями.

По данным властей Коста-Рики, перехваченная партия кокаина оказалось самой крупной из тех, что были конфискованы в стране с начала года.

Контрабандисты часто пытаются использовать территорию и прибрежные воды Коста-Рики для переброски партий наркотиков из Южной Америки в США. По официальным данным, в прошлом году правоохранительные органы центральноамериканской страны перехватили 33,6 т кокаина, а также изъяли у злоумышленников $3,7 млн.

Ранее в США изъяли рекордную партию наркотиков, которая предварительно оценивается почти в миллиард долларов. Ее должны были доставить в Австралию в двух больших контейнерах. Среди изъятых наркотиков было более полутора тонн метамфетамина, 25 килограммов кокаина и еще 5 тонн героина.

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Источник: korrespondent.net