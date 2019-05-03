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05. 03. 2019

Китай запланировал рост военного бюджета до $177 млрд

Военный бюджет Китая в 2019 году вырастет на 7,5%, до 1,19 трлн юаней (177,6 млрд долларов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект бюджета Китая.

Отмечается, что военный бюджет Китая по объему занимает второе место в мире после США. Обнародованный в марте прошлого года военный бюджет Китая на 2018 год предусматривал увеличение расходы Китая на оборону на 8,1% – до 175 млрд долларов.

В 2017 году военные расходы Китая выросли лишь на 7% – это были самые низкие темпы роста за семь лет.

Ранее СМИ сообщили, что Китай может производить до 40 истребителей пятого поколения в год. В стране построили четвертую сборочную линию по производству истребителей J-20.

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Источник: korrespondent.net

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