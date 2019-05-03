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05. 03. 2019

Стало известно имя погибшего на Донбассе военного

На Донбассе в результате вражеских обстрелов в понедельник, 4 марта, погиб 19-летний военный из Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Панорама Прикарпатья. 

По данным СМИ, вследствие вражеского артобстрела погиб военнослужащий 1999 года рождения - Гаврилов Богдан Миронович. Парень родом из Калуша. 

Как сообщил председатель общественного союза Общественное объединение Калущины участников боевых действий (АТО) на востоке Украины имени Романа Шухевича Александр Соколовский, 20 апреля погибшему военнослужащему исполнилось бы 20 лет.

Напомним, в Донецкой области 24 февраля вследствие обстрела погиб 31-летний военный Борис Борденюк.

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Источник: korrespondent.net

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