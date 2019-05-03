Стало известно имя погибшего на Донбассе военного

На Донбассе в результате вражеских обстрелов в понедельник, 4 марта, погиб 19-летний военный из Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Панорама Прикарпатья.

По данным СМИ, вследствие вражеского артобстрела погиб военнослужащий 1999 года рождения - Гаврилов Богдан Миронович. Парень родом из Калуша.

Как сообщил председатель общественного союза Общественное объединение Калущины участников боевых действий (АТО) на востоке Украины имени Романа Шухевича Александр Соколовский, 20 апреля погибшему военнослужащему исполнилось бы 20 лет.

Напомним, в Донецкой области 24 февраля вследствие обстрела погиб 31-летний военный Борис Борденюк.

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Источник: korrespondent.net