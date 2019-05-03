В городе Гайсин Винницкой области полиция задержала криминального авторитета по кличке Леха Гайсинский и его сообщников. Группе инкриминируют вымогательство двух тысяч долларов у местного предпринимателя. Об этом в понедельник, 5 марта, на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Леха Гайсинский" и его друзья, задержанные полицией за вымогательство в Гайсине, уже в привычной позе - лицом к земле, как и должно быть с этими личностями", - пишет Аброськин.

Как сообщили в полиции Винницкой области, криминальный авторитет угрожал физической расправой местному бизнесмену и требовал крупную сумму. Задержали группу во время получения 500 долларов.

По предварительной информации, злоумышленники требовали у предпринимателя, угрожая физической расправой, 2000 долларов США. У вымогателей изъято поддельное удостоверение работника внутренней безопасности Генпрокуратуры, а также холодное оружие и резиновую дубинку.

Cмотрите фотогалерею: Под Винницей задержан криминальный авторитет

Накануне в Киеве пресекли проведение в одном из ресторанов Киева "сходки" криминальных авторитетов.

Также ранее в столице задержали двух "воров в законе" и российского криминального авторитета по прозвищу Полузверь.

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Источник: korrespondent.net