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05. 03. 2019

Украину посетит заместитель госсекретаря США

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл 5-7 марта будет находиться с визитом в Киеве, где проведет встречи с руководством страны. Об этом накануне сообщило посольство США в Украине.

"Заместитель госсекретаря США встретится с высшими украинскими чиновниками и политическими лидерами, чтобы заверить Киев в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины, и осудить длительную российскую агрессию в Украине, включая нападение 25 ноября в Керченском проливе", – говорится в сообщении.

Кроме того, Дэвид Хейл обсудит предстоящие выборы, антикоррупционные меры и вопросы соблюдения прав человека с чиновниками и лидерами гражданского общества.

Отмечается, что Украина стала частью европейского турне Дэвида Хейла. Накануне дипломат посетил Великобританию, а после визита в Киев он отправится в Сербию и Косово.

Накануне США еще на год продлили санкции против России, введенные в 2014 году из-за ситуации в Украине. Соответствующий документ был опубликован на сайте Белого дома.

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Источник: korrespondent.net

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