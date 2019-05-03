В Николаеве утром во вторник из полуприцепа седельного тягача DAF на ходу высыпалось более 10 тонн зерна кукурузы. Об этом сообщает Новости N 5 марта.

"Автомобиль ехал по ул. Чигрина, со стороны ул. Московской, в направлении ул. Садовой. В районе перекрестка с ул. Малой Морской в полуприцепе автомобиля неожиданно открылся задний борт. Груз – зерно кукурузы – начал рассыпаться прямо по дороге", – говорится в сообщении.

Водитель заметил произошедшее не сразу, поэтому рассыпал зерно по дороге на протяжении около 200 метров.

Проезжающие автомобили очень быстро раскатали рассыпавшееся зерно в кукурузную крупу. Водитель вместе с помощниками лопатами пытаются собрать оставшуюся часть зерна.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве на дорогу высыпалось 10 тонн кукурузы

Ранее в Днепре из-за ДТП дорогу засыпало мандаринами. Цитрусовых было так много, что пришлось вызывать спецтехнику.

А в США в штате Индиана из инкассаторского автомобиля выпало почти 600 тысяч долларов. Деньги на дороге привлекли внимание участников движения. Многие из водителей оставили свое авто и начали собирать разбросанные купюры.

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Источник: korrespondent.net