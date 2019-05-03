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05. 03. 2019

Госстат рассказал, что едят украинцы

В Украине стали потреблять меньше картофеля. Об этом сообщает сообщили в эфире телеканала 1+1 со ссылкой на Госстат.

"Сейчас на одну семью приходится в среднем 6,5 килограмма в месяц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зато существенно вырос спрос на продукты, которые ранее не входили в традиционный рацион. Украинцы стали больше употреблять булгур, кус-кус и батат. Импорт сладкого картофеля неожиданно вырос и составляет 44 тонны в год.

Как сообщалось, "украинский бургер" подорожал на 10% за год. Для приготовления 8-10 украинских салбургер год назад тратили 33,3 гривны, а сейчас - 36,6.

Напомним, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщал, что цена сала в Украине по итогам прошлого года выросла в среднем на 11%. А сварить борщ стало дороже на 16%.

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Источник: korrespondent.net

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