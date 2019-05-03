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05. 03. 2019

Укроборонпром: Детали покупали по оптимальной цене

Укроборонпром называет некоректной информацию журналистов о семикратном повышении цен на приборы для самолетов, и говорит, что детали к Ан-26 покупал "по оптимальной цене". Об этом во вторник, 5 марта, сообщает пресс-служба госконцерна в ответ на расследование программы Наші гроші.

В концерне утверждают, что журналисты не привели предоставленный комментарий Укроборонпрома по данным закупкам.

"Информация о так называемом семикратном повышении цены на приборы для Ан-26 является некорректной", - говорится в сообщении.

В концерне рассказали, что по договору с иностранным заказчиком, в двух самолетах должны были установить по три новых высотомера, изготовленных не позднее 2015 года. Но у украинских авиапредприятий их якобы не нашли. 

"Единственной компанией, которая согласилось доставить эти изделия, было ООО АН-Сервис. Их было проверено специалистами ГП 410 завод ГА и представителями заказчика. Других фактов импорта в Украину таких приборов (выпуска после 2014 года) официально не зафиксировано", - говорится в сообщении.
 
 
Концерн отказался комментировать вопрос доставки приборов, поскольку "предприятия концерна не предоставляли услуги по логистике".
 
Но при этом Укроборонпром назвал "категорически некорректным" утверждения журналистов о стоимости товаров "без полного понимания ими всех нюансов формирования таможенной стоимости".
 
"О оптимальной цене закупки свидетельствует то, что страна-заказчик приобрела эти приборы именно в украинской стороны, а не непосредственно у производителя - РФ, является ее партнером в Таможенном союзе и могла предложить свою цену", - пояснили в пресс-службе  пятикратный рост цены на высотомеры.
 
В концерне также добавили, что их прибыль по этой поставке "был не менее рентабельности всего контракта", а сам контракт стоил около шести миллионов долларов и дал работу "нескольким тысячам работников авиастроительной отрасли Украины".
 
 
Согласно новой информации журналистов, организовавшие схему по поставкам контрабандных деталей из РФ дельцы купили высотомеры для Ан-26 за 84 тысячи долларов, а Укроборонпрому их реализовали за 580 тысяч долларов. По данным журналистов, "откаты" в данной схеме получили глава концерна Павел Букин и экс-замглавы СНБО Олег Гладковский.
 
Напомним, в ответ на первую часть расследования Укроборонпром обвинил журналистов в манипуляциях.
 

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Источник: korrespondent.net

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