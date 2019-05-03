Назван город с самым загрязненным воздухом в мире

Индийской город Гургаон признан городом с самой загрязненной атмосферой в мире. Об этом во вторник, 5 марта, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Так, согласно исследованию IQAir AirVisual и Greenpeace, 15 индийских городов входят в первую двадцатку по показателю загрязненности атмосферы, а в первой десятке Индию представляют семь городов. Это Гургаон, Газиабад, Фаридабад, Бхивади, Нойда, Патна и Лакхнау. Нью-Дели занимает 11 место.

Отмечается, что местные власти предпринимают различные усилия для исправления ситуации. В последнее время в столице и пригородах, в том числе в Гургаоне, на эстакадах и вдоль дорог стали высаживать растения, очищающие воздух. Правительство Нью-Дели также объявило, что в случае ухудшения воздуха до критического уровня временно запретит поездки на частных автомобилях.

Ранее сообщалось, что столица Сербии Белград по показателю загрязненности атмосферного воздуха опередила все города мира.

Берлин дополнительно выделит миллиард евро на чистый воздух

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Источник: korrespondent.net