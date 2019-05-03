Каждый пятый новорожденный регистрируется без отца – Минюст

В Украине 20% новорожденных детей регистрируют без указывания отца. Об этом рассказал министр юстиции Украины Павел Петренко на 4-м ежегодном Всеукраинском форуме семьи, передает пресс-служба ведомства.

"Во время регистрации новорожденных детей в 20% случаев матери не указывают родителей. Фактически каждый пятый ребенок в стране - без отца", - рассказал Петренко.

Министр отметил, что в настоящее время около трех миллионов украинских детей живут в неполных семьях. 550 тысяч из них фактически жертвами экономического насилия со стороны одного из родителей, который забыл об этих детях.

"Мы начали большой национальный проект #ЧужихДітейНеБуває, в рамках которого принят ряд законов. Благодаря нормам этих законов 550 тыс. детей, которые страдали от неуплаты алиментов, получили 4,6 млрд грн задолженности средств", - добавил он.

Как сообщалось, в Киеве возле гаражей нашли труп младенца. Мертвого младенца обнаружили местные жители за гаражами на улице Фрометовской в Голосеевском районе столицы.

Напомним, в Одесской области женщина заживо закопала новорожденного ребенка. Жительница Балтского района замотала живого младенца в полиэтиленовый пакет и закопала.

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Источник: korrespondent.net