Румынские силовики задержали автомобиль, в котором двое граждан Нидерландов провезли из Украины 84,3 кг героина. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает румынский директорат по расследованию организованной преступности и терроризма.
Отмечается, что в автомобиль, зарегистрированный в Германии, пересек румынскую границу 4 марта в пункте пропуска Сигету-Мармацией. В специально оборудованном тайнике силовики обнаружили 167 упаковок, содержащих 84,3 кг героина.
Подозреваемых планируют арестовать на 30 суток.
Cмотрите фотогалерею: Румынские пограничники задержали автомобиль с 84 кг героина
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Источник: korrespondent.net
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