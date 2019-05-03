США отключили рассекреченную Сноуденом систему слежки

Агентство национальной безопасности (АНБ) США без огласки отключило систему анализа перехватываемых телефонных звонков и SMS-сообщений внутри страны. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на лидера республиканского большинства в Палате представителей США Люка Марри.

Речь идет о части программы, которая была запущена для тотальной слежки за гражданами после терактов 11 сентября 2001 года. Об этой программе общественности рассказал экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден.

По информации издания, АНБ не использует эту систему уже несколько месяцев, а президент США Дональд Трамп не намерен обращаться к Конгрессу с просьбой продлить действие программы на новый срок в конце 2019 года. Официально в АНБ никак не прокомментировали прекращение программы.

Конгресс США не признал Сноудена информатором

Отметим, в 2013 году Эдвард Сноуден, работавший в АНБ по контракту, передал журналистам документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за людьми за пределами страны. После этого против него были выдвинуты обвинения в шпионаже и краже госсобственности.

Как сообщалось, Сноуден представил мобильное приложение для защиты от слежки. Экс-сотрудник спецслужб США представил антишпионское приложение Haven для Android.

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Источник: korrespondent.net