Сын Гладковского подал на журналистов в суд

Сын накануне уволенного первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь подал в суд на журналиста Дениса Бигуса, опубликовавшем расследование о коррупционных схемах в оборонном комплексе. Как сообщают Українськi Новини во вторник, 5 марта, об этом говорится в распорядке дел на сайте Подольского райсуда Киева.

Указано, что иск поступил в суд 4 марта и касается защиты чести и достоинства Игоря Гладковского.

Ответчиками являются руководитель программы Наші гроші Денис Бигус и журналист-расследователь Леся Иванова.

Дело будет рассматривать судья Владимир Гребенюк.

Напомним, неделю назад программа Наші гроші опубликовала расследование, главным фигурнатом которого стал Игорь Гладковский со своими партнерами, которые организовали схему поставок предприятиям Укроборонпрома контрабандных деталей из России по завышенным ценам.

Накануне вышла новая часть расследования, согласно которой, организовавшие схему по поставкам контрабандных деталей из РФ дельцы купили высотомеры для Ан-26 за 84 тысячи долларов, а Укроборонпрому их реализовали за 580 тысяч долларов. По данным журналистов, "откаты" в данной схеме получили глава концерна Павел Букин и экс-замглавы СНБО Олег Гладковский.

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Источник: korrespondent.net