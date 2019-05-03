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05. 03. 2019

В Сербии заявили о возможности признать Косово

Сербия может признать независимость Косово. Но это должна быть равноценная сделка. Об этом сказал президент Сербии Александр Вучич в интервью итальянскому агентству ANSA, сообщает Радио Свобода во вторник, 5 марта.

"Мы должны сначала найти компромисс, мы не можем признать Косово, не получив ничего с другой стороны. Я уверен, что с помощью наших европейских друзей и при поддержке России, Америки, Китая и других стран мы сможем достичь решения", – сказал Вучич.

Ранее в феврале президент США Дональд Трамп обратился в Александру Вучичу с призывом признать независимость Косово.

Напомним, в конце прошлого года в Косово заявили о создании армии, после чего Сербия пригрозила ввести в страну войска.

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Источник: korrespondent.net

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